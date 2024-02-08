الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة شاب من ترعة الإسماعيلية بالشرقية

جثة
جثة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، اليوم، جثة لشاب في العقد الثاني من عمره مجهولة الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية المارة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول جثة لشاب في العقد الثاني من عمره مجهولة الهوية، بعد انتشالها من مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة بلبيس.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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