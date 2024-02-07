الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشوادفى: الدولة حريصة على إحداث توازن بين الدخل ومعدل الإنفاق فى ظل الأزمات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عزم على تهنئة المصريين في هذه الأيام المباركة بهذه الحزم الاقتصادية الخاصة، بزيادة الأجور للمواطنين التي تم الإعلان عنها اليوم.

حزم الدعم الاقتصادي 

وأكد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تعمل على إحداث توازن بين الدخل ومعدل الإنفاق، لذا جاءت هذه الزيادات من أجل التصدي لفكرة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وأضاف في حديثه، أن حزم الدعم الاقتصادي الذي تم الإعلان عنها شملت كافة فئات المجتمع، كما أنها راعت الفروق بين الطبقات، واستطاعت أن تؤكد للمواطن أن الدولة تبذل كافة جهودها من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

الأزمة الاقتصادية 

وأشار إلى أن الدولة المصرية من المتوقع أن تقوم بضبط الأسواق، وتفعيل عنصر الرقابة بشكل سريع من أجل حماية المواطن من التعرض لما يحدث في السوداء من استغلال غير آدمي.

محمد الشوادفي اكسترا نيوز الحزم الاقتصادية الدكتور محمد الشوادفي رفع الحد الإدنى للأجور

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