الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات بتحسن أداء التجارة الخارجية العربية خلال 2024

التجارة الخارجية
التجارة الخارجية

أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن التوقعات تشير إلى تحسن أداء التجارة الخارجية العربية خلال 2024، وأن تعاود نموها بمعدل 4.7% لتتجاوز 3.1 تريليونات دولار.

وتابعت المؤسسة في تقرير لها حصل موقع "الدستور" على نسخة منه، أنه على صعيد التغير سجلت 15 دولة عربية تراجعًا في قيمة تجارة السلع والخدمات خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث تصدرت السعودية القائمة بتراجع قدره 57.9 مليار دولار، وفي المقابل ارتفعت قيمة التجارة في 5 دول تصدرتها الإمارات، بينما ظلت التجارة الخارجية عند نفس المستوى تقريبا في سوريا.

وكان صندوق صندوق النقد الدولي قد توقع أن تتراجع قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات خلال عام 2023 بمعدل 5.7% كمحصلة لتراجع الصادرات العربية من السلع والخدمات بمعدل %9.7 إلى 1.63 تريليون دولار، والواردات بمعدل %0.4 إلى 1.36 تريليون دولار خلال عام 2023

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كما تشير بيانات الصندوق إلى ما يلي تركز نحو %72% من إجمالي التجارة الخارجية العربية في 5 دول خلال عام 2023، تصدرتها الإمارات باستحواذها على 30.5% من إجمالي تجارة السلع والخدمات في المنطقة بقيمة 912.5 مليار دولار ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تنوع صادراتها بجانب النشاط الكبير لقطاع إعادة التصدير، وحلت السعودية في المرتبة الثانية بحصة %21.5% وبقيمة 643.5 مليار دولار.

وكان معدل نمو الاقتصاد العربي قد شهد تراجع ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي العربي 3.4 تريليونات دولار عام 2023، مع توقعات ببلوغه 3.5 تريليونات دولار خلال عام 2024 كما شهدت مؤشرات الأداء العربي تباينا خلال العام 2023 نتيجة تراجع الإنتاج النفطي بمعدل %5.2% وأسعار الخام العالمية بمعدل %16.5 وظهور الآثار الموجعة لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، واستمرار النزاعات في مناطق عدة من العالم بجانب التغيرات المناخية.

المؤسسة العربية ائتمان الصادرات الاستثمار التجارة الخارجية التجارة العربية

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