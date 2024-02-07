الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

البيت المحمدي يحتفي بذكرى الإسراء والمعراج والسيدة زينب رضي الله عنها

البيت المحمدي
البيت المحمدي

 تبدأ بعد قليل، احتفالية البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث بذكرى الإسراء والمعراج، والسيدة زينب رضي الله عنها.

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دار الإفتاء: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب اليوم


يحضر الاحتفالية نخبة من علماء الأزهر وشيوخه الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية،  الشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الفقه الشافعي، والمحاضر بالجامع الأزهر، والشيخ محمد زكي بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق،  الشيخ علي صالح شيخ اللغة العربية والمحاضر بالجامع الأزهر.

تأتي الاحتفالية في إطار رسالة البيت المحمدي في التذكير بالمناسبات الدينية لاستلهام الذكريات التي تحيي في الإنسان شعائر الإسلام، وقيمه الأخلاقية، التي يمكن أن يستفيد منها في دنياه وآخرته “إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن تصيبكم نفحة منها فلاتشقون بعدها أبدًا”.

البيت المحمدي السيدة زينب رضي الله عنها علماء الازهر الدكتور محمد مهنا السيدة زينب

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