الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر يدين هجوم مقديشو ويطالب بالتكاتف لمكافحة الإرهاب

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًّا بالعاصمة الصومالية مقديشو، الأربعاء، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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وأكد الأزهر رفضه لهذه الجريمة النكراء التي تخالف تعاليم جميع الشرائع والأديان السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية، وتؤكد تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتكاتف للقضاء على كل مظاهر هذا الإرهاب الخبيث.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه وصادق مواساته للصومال؛ قيادة وشعبًا ولأهالي الضحايا، داعيًا الله عز وجل، أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الأزهر الشريف هجوم إرهابي قتلى وجرحى الإرهاب الخبيث إدانة هجوم

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