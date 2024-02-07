إمبراطورية تزوير العملة.. كيف تصدت أجهزة الأمن لعصابات تزييف العملات؟

شهدت مصر في الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لجرائم تزوير وتزييف أوراق العملات المحلية والأجنبية، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل تحديًا أمنيًا يستدعي اتخاذ تدابير أمنية فعّالة للحد من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني واستقرار النظام المالي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدة حالات لتزييف وتزوير الأوراق المالية في الفترة الأخيرة، وضبط أفراد العصابات القائمة على هذا النشاط الإجرامي.

ونعرض في هذا التقرير تفاصيل بعض الحوادث والتصديات الناجحة التي قامت بها وزارة الداخلية، للحد من هذه الجرائم لتعزيز الأمن الاقتصادي والمالي في مصر.

ضبط عصابة تزوير عملات أجنبية بعابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين وسيدة لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبلغ مالى مُقلد.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتقليد العملات المحلية والأجنبية بالاشتراك مع آخر، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى و113 فرخ ورق يستخدم في طباعة العملات المزيفة وجهاز قص ورق وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وطباعة وذاكرة وميضية تحوى 4 برامج لطباعة العملات المزيفة، وكارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات باسمه «مزور»، وسيارة مستأجرة.

طالب وعاطل يزوران العملات فئة 100 جنيه بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طالب وعامل دليفري، مقيمين بمدينة نصر أول، وبحوزتهما مبلغ مالي مزور ومبلغ مالي صحيح.

وبمواجهتهما أقر الطالب بشراء العملات المُقلدة من عامل الدليفري، واعترف الأخير باتجاره فى العملات المقلدة، وقرر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من طالب آخر تعرف عليه من خلال اشتراكهما معًا في صفحة للترويج لذات النشاط الإجرامى، وأمكن ضبطه حال وجوده وبحوزته مبالغ مالية فئة الـ100 جنيه مزورة، وقرر بتحصله على العملات المالية المقلدة من سائق، له معلومات جنائية، تعرف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عصابة القليوبية تزور العملات الأجنبية

كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامي فى تزييف العملات المالية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 7 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية بشبرا الخيمة.

وتم ضبطهم وبحوزتهم 46 ألف جنيه "مقلدين"- 1900 دولار "مقلدين"، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي طابعة ألوان- جهاز حاسب آلى "لاب توب"- 2 رزمة ورق معدة للاستخدام في طباعة الأوراق المالية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم نشاطهم الإجرامي.

دولارات مزورة في سمنود

تحفظت الأجهزة الأمنية على مندوب بإحدى الشركات لحيازته كمية من النقد الأجنبي مزورة، خلال تغييره 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلى بسمنود.

بدأت الواقعة بتغيير مندوب إحدى الشركات مبلغ 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلي بسمنود في محافظة الغربية، واكتشف العاملون بالبنك أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة بإجمالى 720 ورقة فئة 100 دولار.

العقوبات القانونية لتزوير وتزييف العملات

تضمن القانون المصري نصوصًا لجريمة التزوير والتزيف في الأوراق المالية، حيث نصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأي كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفًا انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها"، ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة.