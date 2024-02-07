الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة الشيوخ" تناقش فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في اجتماع برئاسة النائب الدكتور حسين خضير، وكيل اللجنة، مع ممثلي الحكومة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن "فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان".

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وقال النائب مؤمن معاذ، مقدم الاقتراح برغبة، إن القضية السكانية تعتبر قضية مصر الأولى وتؤثر بشكل على الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، وبذلت وزارة الصحة والسكان جهدًا كبيرًا في حل مشكلة الزيادة السكانية ولكنها الآن يجب أن تتفرغ لدورها الأساسي في العمل الطبي والصحي وتقديم الخدمات الصحية بمحافظات الجمهورية.

طالب مقدم الاقتراح برغبة، بضرورة استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان ليكون مؤسسة أو هيئة مستقلة تتفرغ في حل مشكلة الزيادة السكانية.

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ومن جهته، أثنى الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، على موضوع الاقتراح برغبة والذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر2030، والتي تجسدت من خلال إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية السكان.

وأشار إلى أن وزارة الصحة مثقلة بالعديد من الملفات وليس لديها مانع من إجراء عملية فصل لملف السكان عن وزارة الصحة، والتي تعمل حاليًا على دارسة الأليات المختلفة للإجراء هذه العملية عرض البدائل المختلفة على الجهات المعنية، مع ملاحظة أن عملية فصل ملف السكان عن وزارة الصحة يحتاج إلى إجراءات تشريعية يجب اتباعها.  

وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ  ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التي أقرها المجلس الموقر عن "النمو السكاني وتنمية الأسرة"، والتي أوصى المجلس من خلالها بضرورة بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة للسيد رئيس الجمهورية أو دولة رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.

 وأوصت اللجنة بضرورة العمل الجاد على تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التي أقرها المجلس الموقر عن "النمو السكاني وتنمية الأسرة.

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