الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان

اجتماع المجلس القومي
اجتماع المجلس القومي للسكان ببورسعيد

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بمحافظة بورسعيد، لاستعراض نتائج تنفيذ خطط المجلس في مجال المبادرات والحملات التوعوية المختلفة فيما يتعلق بالقضايا السكانية وتغيير سلوكيات المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذة إيمان جاد مقرر المجلس القومي للسكان، وأعضاء المجلس.

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان

واستعراض محافظ بورسعيد، نتائج تنفيذ خطط المجلس في مجال المبادرات والمؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، وأعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعى والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس في التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين.

وأكد اللواء عادل الغضبان، علي أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الإقليمى للسكان في تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم للمجلس الإقليمي للسكان لتحقيق افضل النتائج في مختلف قضايا الوعي المجتمعي.

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود أعضاء المجلس الإقليمي للسكان، مشيرا إلى أن هناك تغيير ملموس في الشارع البورسعيدي نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة، لافتا أننا نعمل جميعا لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة التي ترتقي بحياة المواطن في المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية.

اجتماع المجلس القومي للسكان ببورسعيد

اجتماع المجلس القومي للسكان ببورسعيد
اجتماع المجلس القومي للسكان ببورسعيد
اجتماع المجلس القومي للسكان ببورسعيد
اجتماع المجلس القومي للسكان ببورسعيد
اجتماع المجلس القومي للسكان ببورسعيد
اجتماع المجلس القومي للسكان ببورسعيد
اجتماع المجلس القومي للسكان ببورسعيد
اجتماع المجلس القومي للسكان ببورسعيد
القضايا السكانية بورسواستعراض محافظ بورسعيد نتائج تنفيذ خطط المجلس في مجال المبادرات والمؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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