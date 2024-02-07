الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المدرسة الأسقفية تستعد لبدء الفصل الدراسي الثاني

كنيسة
كنيسة

نظمت المدرسة الأسقفية بمنوف برنامجًا تدريبيًا على مدار يومين لفريق العمل، استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك على أحدث طرق التدريس وإستراتيجيات التعلم الحديثة، والتي تعمل على زيادة خبرات المدرسين العاملين بالمدرسة ومواكبة كل جديد.


يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع كفاءة المدرسين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطبيق أحدث طرق التدريس، وتحسين جودة التعليم في المدرسة من خلال استخدام أساليب وطرق تدريس حديثة وفعالة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم على التعلم والتفكير النقدي.

يأتي ذلك تحت إشراف مجدي أبو السعد مدير المدرسة، بالإضافة إلى حضور الدكتور محمد فوزي عميد كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس والدكتور محمد كمال ابو حسين أستاذ مناهج وطرق التدريس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والدكتور عاطف شهاب الدين أستاذ بكلية التربية الرياضية للتدريب على الأنشطة المدرسية.

يذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عامًا، إذ كان للكنيسة الأسقفية هدفًا واضحًا للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان، وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.

في سياق متصل، يُنظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادي الكتاب بعنوان "عن دحض خرافات الضعف" بقيادة سوزي فتحي، وذلك يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تضم الورشة قراءة جزء من كتاب "الجرأة العظيمة" والهدف منه هو مشاركة مشاعرنا تجاه أنفسنا وكل العلاقات من حولنا ومدى تأثرنا بها، حيث تساعد العلاقات في بناء شخصيات المختلفة، بالإضافة لطرح الأفكار التي تساعد على التوسع الفكري والثقافي.

يذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

المدرسة الأسقفية فريق العمل الفصل الدراسي الثاني استراتيجيات التعلم الحديثة خبرات المدرسين العاملين بالمدرسة

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