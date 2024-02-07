الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتمويل مليون جنيه.. "مشروعك" بالمنوفية توفر 17 فرصة عمل خلال يناير الماضي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود أداء تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال يناير 2024، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحر والتي تساهم بدورها في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة.

تنفيذ 9 مشروعات متنوعة بنطاق المحافظة خلال يناير الماضي 

وأشار المحافظ أنه خلال شهر يناير الماضي وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 17 فرصة عمل وذلك من خلال تنفيذ 9 مشروعات متنوعة بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت مليون و304 ألف جنيه، ويخدم المشروع جميع المجالات الإنتاجية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة، مؤكدًا بأن برنامج " مشروعك " عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، ودعم جهود الدولة المصرية فى الإتجاه نحو التصنيع الإنتاج تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ووجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة فتح قنوات جديدة لتيسير كافة الإجراءات وتنويع المشروعات لتلبية احتياجات السوق من المنتجات المختلفة، مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة وتوفير التدريب الفنى والإدارى لهم للإستفادة من جميع مميزات البرنامج.

 وذلك لما يمثله البرنامج من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، وخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
جدير بالذكر أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال عام 2023 ساهم في تنفيذ 331 مشروع، بتمويل ما يقرب من 78 مليون جنيه، وتوفير 610 فرصة عمل بنطاق المحافظة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مشروعك المنوفية توفير فرص عمل للشباب تمويل أكثر من مليون جنيه

مواد متعلقة

خلال لقائه بالمواطنين.. محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لحالات إنسانية

وكيل تعليم المنوفية: انتهاء الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى

ضبط 7 أطنان مواد غذائية تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل| مستشار أردوغان: لا سلام في الشرق الأوسط بدون مصر وندعو السيسي لزيارة أنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة