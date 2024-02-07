بتمويل مليون جنيه.. "مشروعك" بالمنوفية توفر 17 فرصة عمل خلال يناير الماضي

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود أداء تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال يناير 2024، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحر والتي تساهم بدورها في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة.

تنفيذ 9 مشروعات متنوعة بنطاق المحافظة خلال يناير الماضي

وأشار المحافظ أنه خلال شهر يناير الماضي وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 17 فرصة عمل وذلك من خلال تنفيذ 9 مشروعات متنوعة بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت مليون و304 ألف جنيه، ويخدم المشروع جميع المجالات الإنتاجية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة، مؤكدًا بأن برنامج " مشروعك " عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، ودعم جهود الدولة المصرية فى الإتجاه نحو التصنيع الإنتاج تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ووجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة فتح قنوات جديدة لتيسير كافة الإجراءات وتنويع المشروعات لتلبية احتياجات السوق من المنتجات المختلفة، مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة وتوفير التدريب الفنى والإدارى لهم للإستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وذلك لما يمثله البرنامج من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، وخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال عام 2023 ساهم في تنفيذ 331 مشروع، بتمويل ما يقرب من 78 مليون جنيه، وتوفير 610 فرصة عمل بنطاق المحافظة.