مديرة صندوق النقد تشيد بصمود تونس فى وجه الأزمة المالية‎

قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، أمس الثلاثاء، إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس وسط الأزمة المالية، وفقًا لرويترز.

وقالت الوزيرة أمام البرلمان، إن الحكومة ملتزمة بسداد كل ديونها ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها.

وسددت تونس جميع ديونها الخارجية في 2023، مبددة الشكوك حول إمكانية التخلف عن السداد.

لكن اقتصاديين يقولون إن عام 2024 سيكون صعبًا للغاية، حيث تحتاج الحكومة إلى سداد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023.