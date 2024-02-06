"موقف بطولى".. قصواء الخلالى تعلق على زيارة بلينكن للرئيس السيسى (فيديو)

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بهدف بحث جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، مؤكدة أن هذه الزيارة ستصل إلى هدفها قريبًا بشأن انعقاد هدنة بين طرفى النزاع.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة cbc، أن إسرائيل متورطة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا في عدوانها على قطاع غزة، وأن الجانب الصهيوني فقد كل حِيله على الأرض، ويروج الأكاذيب دائمًا لتحقيق أكبر قدر من البقاء في المشهد.

واستكملت: "موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية بطولي، شاء من شاء وأبى من أبى، فالاحتلال الإسرائيلي كيان صهيوني عدواني، ولا خلاف على ذلك".