خبير تكنولوجيا المعلومات: يجب تأسيس وحدات رصد لمتابعة ما يتم نشره عبر المنصات داخل البلاد

قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الترند هو خبر أو معلومة يتم تداولها عبر السوشيال ميديا في وقت ما لحدث ما.

مخاطر الانسياق وراء التريند



وأكد الدكتور أسامة مصطفى، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن شركات التواصل الاجتماعي تزيد من المعلومات والفيديوهات المتعلقة بالموضوعات التي حصلت على الأكثر مشاهدة وتفاعلًا، وبالتالي تزداد القيمة التسويقية للشركات التي تقوم بنشر الفيديوهات المتعلقة بالموضوعات التي عليها إقبال بحثي في توقيت ما.

وأضاف في حديثه، أن ما يحدث في الإعلام من توجيه مكثف لتوعية الشباب بعدم الانسياق وراء الترند ليس كافيًا، لذا يجب على الدولة تأسيس وحدات رصد لمتابعة ما يتم نشره عبر السوشيال ميديا داخل البلاد.

التحكم في المعلومات

وأشار إلى، أن الشائعات الكثيرة من الممكن أن تسيطر على اقتصاديات الدول بشكل مكثف وخطير، ولهذا تقوم بعض الدول بإنشاء مؤسسة تقوم بمتابعة ما يتم نشره عبر السوشيال ميديا.