رويترز: مباحثات أمريكية صينية حول التعاون فى حل قضايا الديون

رصد تقرير لـ"رويترز"، المباحثات التي يُجريها مسئولون من أمريكا والصين حول التعاون في قضايا الديون، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

التعاون الصيني الأمريكي

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينج"، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون أقل غيرة ولكن أكثر انفتاحًا وشمولًا عند النظر إلى التعاون الصينى- الإفريقى.

وأضافت أن نتائج التعاون يمكن رؤيتها فى أجزاء مختلفة من إفريقيا، وأن مشروع الطاقة الكهرومائية فى كافو جورج فى زامبيا، الذى أقامته الصين، يمكن أن يقلل انبعاثات الكربون بمقدار 663500 طن سنويًا ويحقق إيرادات تزيد على مليون دولار أمريكى فى توليد الطاقة يوميًا.