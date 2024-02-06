باحثة: جمع المعلومات من السوشيال ميديا يشكل خطورة على الارتقاء السلوكى

قالت هالة فودة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تواجد الشخص لمدة 8 ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل خطورة كبيرة على الارتقاء السلوكي للفرد.

الاتجاهات السطحية

وأكدت "فودة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكم الهائل من المعلومات عبر السوشيال ميديا يشكل الاتجاهات المختلفة للمواطنين تجاه الموضوع الواحد، ويعد هذا الاتجاه بمثابة التبني الأعمى للمعلومات دون التأكد من صحتها، لذا يمكن تشكيل وعي جمعي زائف تجاه بعض الموضوعات.

وأضافت في حديثها، أن الأفراد يعيدون تصدير الأفكار والمعلومات بصورة سريعة من أجل تحقيق الترند بصرف النظر عن التأكد من صحة ما يتم نشره، لذا السعي وراء الترند بمثابة اختراق كامل لقواعد وقوانين الأسرة.

التحقق من صحة المعلومة

وأشارت إلى أنه يجب تفعيل الجانب التوعوي من خلال تنمية مهارة الممارسة وعدم الاقتصار على السوشيال ميديا وحدها في جمع المعلومات، علاوة على تفعيل الجانب التحققي من المعلومات التي يتم الحصول عليها قبل تصديقها ونشرها مع الآخرين.