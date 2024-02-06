الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة: جمع المعلومات من السوشيال ميديا يشكل خطورة على الارتقاء السلوكى

وسائل التواصل الاجتماعي
وسائل التواصل الاجتماعي

قالت هالة فودة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تواجد الشخص لمدة 8 ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل خطورة كبيرة على الارتقاء السلوكي للفرد.

الاتجاهات السطحية 

وأكدت "فودة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكم الهائل من المعلومات عبر السوشيال ميديا يشكل الاتجاهات المختلفة للمواطنين تجاه الموضوع الواحد، ويعد هذا الاتجاه بمثابة التبني الأعمى للمعلومات دون التأكد من صحتها، لذا يمكن تشكيل وعي جمعي زائف تجاه بعض الموضوعات.

وأضافت في حديثها، أن الأفراد يعيدون تصدير الأفكار والمعلومات بصورة سريعة من أجل تحقيق الترند بصرف النظر عن التأكد من صحة ما يتم نشره، لذا السعي وراء الترند بمثابة اختراق كامل لقواعد وقوانين الأسرة.

التحقق من صحة المعلومة 

وأشارت إلى أنه يجب تفعيل الجانب التوعوي من خلال تنمية مهارة الممارسة وعدم الاقتصار على السوشيال ميديا وحدها في جمع المعلومات، علاوة على تفعيل الجانب التحققي من المعلومات التي يتم الحصول عليها قبل تصديقها ونشرها مع الآخرين.

هالة فودة المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية اكسترا نيوز التحقق من المعلومات هوس التريند

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

عاجل| أول تعليق من رئيس اتحاد الكرة بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس