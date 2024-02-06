إنجي أنور: الفوائد العالية تقلل نسب التشغيل والتوظيف في الشركات (فيديو)

قالت الإعلامية إنجي أنور، إن الوقت الحالي يتطلب تأسيس البنوك المصرية لشركات ومصانع عملاقة كما كان الوضع في الماضي، بغرض التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتسائلت عن مدى الفرص المتاحة لتأسيس المزارع والمصانع والمؤسسات الحيوية الأخرى.

وأضافت أنور، خلال تقديمها برنامج "مصر جديدة"، المذاع على شاشة ETC، أن هناك نظريات تربط بين زيادة الفوائد على الودائع ومواجهة التضخم، ولكن الفوائد العالية يمكن أن تقلل نسب التشغيل والتوظيف، لأن تكلفة خلق فرصة العمل الواحدة سترتفع، نتيجة زيادة تكلفة التمويل.

وأوضحت، أن الفوائد العالية تعطل عمل الشركات التي تعاني من التكلفة العالية للأموال، ما يضطرها لتأجيل أي خطط خاصة بالتوسع في المجالات المختلفة، وهذا لا يمنع أن رفع الفائدة مفيد للمواطنين الذين يودعون أموالهم في البنوك من أجل إدخارها بشكل آمن.