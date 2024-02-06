أستاذ اقتصاد يكشف: الدولار سيصل إلى 42 جنيهًا بعد السيطرة على السوق السوداء

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة تتبع ثلاث استراتيجيات للسيطرة على الأزمة الدولارية، هي الضبط الأمني ومنع الاتجار في العملة والحد منه، وتشجيع البنوك وزيادة الرقابة عليها في عمليات الصرف والنقد الأجنبي، وتوفير السلع والقضاء على الاحتكار لقوة الاقتصاد.

وأشار الشوادفي، في تصريحات هاتفية لبرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إلى أن الضربات الأمنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية ضد السوق السوداء، كان لها تأثير كبير في بث القلق والهلع لتجار العملة والاحتكار والتلاعب بالمواطنين، وأن السوق الموازية تهدد الأمن القومي، حيث وصل سعر الدولار فيها إلى 73 جنيهًا، ما جعل اقتصاد مصر على صفيح ساخن.

وتوقع خبير الاقتصاد أن الفترة المقبلة ستشهد طلبًا كبيرًا على الدولار في البنوك، لذا يجب أن يكون هناك تحرك من البنك المركزي ووضع سياسات جديدة في التعامل، وأن يكون هناك منفذ واحد للعملة الأجنبية، وتكون من البنوك وشركات الصرافة والرقابة عليها، قائلًا: "من المرجح أن يكون سعر الدولار في الفترة المقبلة 42 جنيهًا وليس كما هو الآن 31 جنيهًا".

وأخيرًا، لفت الشوادفي، إلى أن القيادة السياسية تتعامل مع الأزمة الحالية بهدوء في ظل الظروف التي يمر بها العالم، مبينًا أن الضربات المتلاحقة للأمن سيكون لها مردود إيجابي على السوق في الأيام المقبلة.