الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد يكشف: الدولار سيصل إلى 42 جنيهًا بعد السيطرة على السوق السوداء

الدولار
الدولار

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة تتبع ثلاث استراتيجيات للسيطرة على الأزمة الدولارية، هي الضبط الأمني ومنع الاتجار في العملة والحد منه، وتشجيع البنوك وزيادة الرقابة عليها في عمليات الصرف والنقد الأجنبي، وتوفير السلع والقضاء على الاحتكار لقوة الاقتصاد.

وأشار الشوادفي، في تصريحات هاتفية لبرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إلى أن الضربات الأمنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية ضد السوق السوداء، كان لها تأثير كبير في بث القلق والهلع لتجار العملة والاحتكار والتلاعب بالمواطنين، وأن السوق الموازية تهدد الأمن القومي، حيث وصل سعر الدولار فيها إلى 73 جنيهًا، ما جعل اقتصاد مصر على صفيح ساخن.

وتوقع خبير الاقتصاد أن الفترة المقبلة ستشهد طلبًا كبيرًا على الدولار في البنوك، لذا يجب أن يكون هناك تحرك من البنك المركزي ووضع سياسات جديدة في التعامل، وأن يكون هناك منفذ واحد للعملة الأجنبية، وتكون من البنوك وشركات الصرافة والرقابة عليها، قائلًا: "من المرجح أن يكون سعر الدولار في الفترة المقبلة 42 جنيهًا وليس كما هو الآن 31 جنيهًا".

وأخيرًا، لفت الشوادفي، إلى أن القيادة السياسية تتعامل مع الأزمة الحالية بهدوء في ظل الظروف التي يمر بها العالم، مبينًا أن الضربات المتلاحقة للأمن سيكون لها مردود إيجابي على السوق في الأيام المقبلة.

الازمة الدولارية الاقتصاد محمد الشودافي عمليات الصرف العملة السوق السوداء سعر الدولار الدولار اقتصاد مصر البنوك البنك المركزي شركات الصرافة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس