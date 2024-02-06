نقاد وكتاب: رواية "غرفة تتسع لشخصين" رواية تعدد الأصوات

شهدت قاعة فكر وإبداع "محور كاتب وكتاب" بلازا "1" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 مناقشة رواية "غرفة لا تتسع لشخصين" للكاتب الروائي فريد عبد المنعم، ويناقشه الكاتب والناقد اسلام عبد الغني، والكاتب الروائي علي قطب، ويديرها الروائي الكاتب الروائي مينا ناجي.

قال مينا ناجي: «هناك سمات مشتركة بين جيل الثمانينات، لذا لم يكن بعيدا أو غريبا إلى أن تاتي الرواية متعددة الأصوات»، مشيرا إلى أن هذه الرواية وهي مخطوطة حازت على جائزة إحسان عبد القدوس، ووصلت للقائمة الطويلة لجائزة ساويرس.

ولفت، إلى أن الكاتب الروائي كتب هذه الرواية بصوت طفل.

من جهته قال فريد عبد المنعم: «هناك العديد من الصعوبات التي واجهتني في كتابة الرواية، خاصة أنها جاءت بصوت طفل، والصعوبة هي في تطويع اللغة لتحقق هذا الغرض من الكتابة، ولفت إلى أن بدأت التفكير في روايتي بعد قراءة أحد أعمال صنع الله ابراهيم والتي جاءت بصوت طفل».

وأشار، إلى أن لم تكن اللغة هاجسي، لكن شدني صوت الطفل، لذا جاءت الرواية بهذا الشكل.

من جهته قال الكاتب والناقد اسلام عبد الغني. مشروع الكاتب يتمثل في الكتابة عن البعد الاجتماعي للمصريين، لذا نجد رواية "غرفة تتسع لشخصين" جاءت متعددة الأصوات ولم تعتمد على صوت الراوي العليم الذي يذهب إليه أغلب الكتاب.



ولفت، إلى أن الكاتب فريد عبد المنعم فتح مساحة كبيرة لتتخيلات الطفل على حساب الأم وعدم وجودها بالشكل الكاف، موضحا أن الكاتب بدأ بأول كلمتين "يده ثقيلة" وهما يجسدان العلاقة بين الولد وأبيه.



من جهته قال الكاتب الروائي علي قطب، إن الكاتب فريد عبد المنعم، إحدى سماته الشخصية أنه قليل الظهور، إلى جانب هناك مسافات زمنية بين كل عمل وآخر.

وأشار قطب، إلى عنوان الرواية والذي جاء "غرفة لا تتسع لشخصين"، يشير إلى أننا أمام رواية مكان، وهذا على غير الواقع في الرواية.

مناقشة رواية "غرفة لا تتسع لشخصين" بمعرض الكتاب

مناقشة رواية "غرفة لا تتسع لشخصين" بمعرض الكتاب

مناقشة رواية "غرفة لا تتسع لشخصين" بمعرض الكتاب

مناقشة رواية "غرفة لا تتسع لشخصين" بمعرض الكتاب

مناقشة رواية "غرفة لا تتسع لشخصين" بمعرض الكتاب

مناقشة رواية "غرفة لا تتسع لشخصين" بمعرض الكتاب

مناقشة رواية "غرفة لا تتسع لشخصين" بمعرض الكتاب

مناقشة رواية "غرفة لا تتسع لشخصين" بمعرض الكتاب

مناقشة رواية "غرفة لا تتسع لشخصين" بمعرض الكتاب