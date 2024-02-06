طير يلتقط أنفاسه.. الأكثر مبيعا في دور النشر العمانية في معرض الكتاب

حرص مركز حدائق الفكر للثقافة والخدمات على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وطرحت دار النشر التابعة لسلطنة عمان كتاب طير يلتقط أنفاسه، والذي يتحدث عن القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في غزة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض الكتاب