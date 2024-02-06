الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

طوسون: ندفع ضريبة احتراف الكتابة ونادرًا ما نجد كاتبًا متفرغًا

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت القاعة الدولية "محور تجارب ثقافية " بلازا"2" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55  "ندوة بعنوان "مبدعون وجوائز"، بحضور الكاتب الروائي والقاص أحمد طوسون، والكاتب الروائي الباحث في التاريخ "رامي رأفت" وأدارتها الإعلامية مني الدالي.

txt

قبل انتهاء معرض الكتاب.. اقبال كبير على دور النشر السعودية

txt

قبل رمضان.. مصاحف التهجد متواجدة بقوة في آخر أيام معرض الكتاب

قال الكاتب الروائي والقاص أحمد طوسون: «سعادتي لأنه كان هناك وقت عاشت فيه مصر أزمة مع قطر، لكن الشعور بالفوز يختلف عن أي جائزة، لسبب بسيط هو أنني أحمل مصر».

 

معرض القاهرة الدولي للكتاب


وأشار «طوسون» إلى أن الكتابة إشباع ذاتي في الأساس، وقليل ونادر ما نجد  كاتبًا متفرغًا للكتابة، ولفت إلى أن دفعت ضريبة من حياتي، وأسرتي استحملت بعض الصعوبات من أجل الكتابة.

وأكد طوسون أن المشهد الثقافي  يشبه حالة انفجار في كل شيء، ولكن التراكم  هو من يغربل  ويقدم الجيد.
وأكد، أن الثقافة الرقمية لعبت دورًا كبيرًا ومؤثرًا على الكتابة الإبداعية، فقد أعطت للكاتب واجهة نافذة إعلامية ينشر من عبرها ما يريد. 
وتساءل طوسون عن كيف يمكن لنا مخاطبة أطفال الغد ليجيب أن هذا يأخذنا إلى الإشارة إلى ما نحتاجه لما يناسب المستقبل.

 

معرض الكتاب

من جهته قال الكاتب الروائي والباحث في التاريخ رامي رافت، إن تجربة الكتابة تختلف من كاتب لآخر فهي ذاتيه في المقام الأولى، هي بالنسبة لي رسالة في المقام الأول لنشر وإرسال ما أؤمن به والكتابة الإبداعية هي متعتي وفرصتي وسيلة لطرح ما أنوء به من أفكار عندما التقى قارئًا ما يتحدث معي عن نصي، ولفت رامي رأفت إلى أن ليس هناك كاتب مهنته أو عمله بالكتابة.

وتابع رأفت: أن الرواية الفائزة  تتحدث عن العبودية، وليست عبودية الجسد كما كان في القرون الأولي بل هي عبودية النفس، وأنا لا أكتب من أجل جائزة، وأكمل تجربتي رغم ظلمي لتجربتي الأسرة والإبداع، نحن نعمل ما نحب.

القاعة الدولية محور تجارب ثقافية معرض القاهره الدولي للكتاب أحمد طوسون رامي رأفت مني الدالي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس