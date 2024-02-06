برتوكول تعاون لتطوير المرحلة الثانية لعزبة خيرالله والزاوية الحمراء

وقع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لتطوير منطقتى عزبة خيرالله والزاوية الحمراء وذلك بمنحة الاتحاد الأوروبي مفوض إلى الوكالة الفرنسية بقيمة 43 مليون جنيه ضمن برنامج الإرتقاء الحضرى والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة واستكمال تطوير المناطق المحرومة.

وأكد عبدالعال أن محافظة القاهرة تولى اهتمامًا بالغًا لتطوير المناطق العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات بها، وذلك إتسـاقًا مـع خطة الدولة، والتى حددت معالم واضحة لتطوير العشوائيات مـع العمل بـالتوازي علـى تحسين مستوى الخدمات بها تخطيط الأماكن غيـر المخططة بمبدأ التنمية بالمشاركة واستكمال التطوير للمناطق المحرومة من الخدمات.

وثمن المحافظ التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى أثمرت عن تنفيذ عدة مشروعات تستهدف رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه تـم تمويـل هـذه المشروعات مـن خـلال توقيـع عقود إطـار عمل بـين محافظة القاهرة وجهـاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بمنحـة مقدمة مـن الوكالة الفرنسية للتنمية الممولـة مـن الاتحاد الأوروبى، وهـم مـن الشركاء الأساسيين للعمـل فـى منظومة تطـوير المناطق العشوائية مـع الدولة، آملًا أن يثمر هـذا المجهـود والتطوير فـى منطقتى الزاويــة الحمـراء، وعزبـة خيـرالله بمحافظـة القـاهرة بشكل مباشـر وإيجـابى فـى خطـة محافظـة القـاهرة ورؤيتهـا لتطــوير المناطق العشوائية، وفـى تحسين مستوى الخدمات فى هذه المناطق، حيـث تــم تنفيـذ (١٤) مشــروع فرعي داخــل نـطــاق محافظـة القــاهرة بمنطقتـى الزاويــة الحمـراء، وعزبـة خيـرالله وذلـك بتكلفـة إجمالية تقديرية تصـل إلـى ( ١١٠ مليـون جنيـه ) كمرحلـة أولى، أدت إلى تحـسـين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستفاد منها ما يقرب من مليون مواطن في الزاوية الحمراء وعزبة خيرالله.

وأضاف محافظ القاهرة، أننا نشهـد اليـوم بدايـة مشـروعات المرحلـة الثانيـة، وإستكمال مجهـودات التعـاون البناء بـين محافظـة القـاهرة، وجهـاز تنميـة المشـــروعات المتوسطة والصـغيرة ومتناهيـة الصـغر، والتى تشمل (۷ ) مشـروعات فرعيـة بتكلفـة إجماليـة تقديريـة تصـل إلـى43 مليـون جنيـه، والتـي تشــمل تقـديم الخـدمات لعـدد يقـارب 100 ألـف مـواطن بهـذه الأمــاكن بالاضـافة إلـى توفير ٢٦ الـف فرصـة عمـل مباشـرة وغير مباشرة.

وتشـمـل مشـروعات المرحلـة الثانيـة قطاعـات ( الصـحة، والصـرف الصحى، ورفـع كـفـاءة الطـرق وإنـارة )، وتتضمن إحـلال وتجديـد لخطـوط الصـرف الصـحي بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء بطـول حـوالى ٢٠٥٥م تشمل تنفيـذ وصـلات منزليـة وغـرف للتفتـــيش ومطابق، بالإضافة إلى رفـع كفـاءة وتطـوير الطـرق بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء (۲٠٠٠م أسفلت وتركيب الإنترلوك بمسطح ٧٠٠٠م)، إلى جانب مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء، ومشـروع رفـع كفـاءة وتطـوير الشـوارع المؤديـة إلـى مـركـز الأمـراض الصـدرية بحـى الزاوية الحمراء بمسطح 8640 م٢ انترلوك، ومشروع رفع كفاءة وتطوير مركز رعاية طفل بحي الزاوية الحمراء، وإحلال وتجديـد خطـوط إنحـدار الصرف الصحى بحـارة أمــين وشـارع حسـن ابـو النجـا ـ بعزبـة خير الله - بحـى مـصـر القديمـة بطـول حـوالي 1400م تشمل تنفيـذ وصــلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق، ورفـع كفـاءة شبكة الطـرق وممـرات المشـاة بحـارة أمـين وشارع حسـن أبـو النجـا بعزبـة خيـر الله بحى مصر القديمـة (متفرعــات شارع عمـر بن الخطاب بعزبة خير الله بمسطح 4000 م٢ انترلوك).

برتوكول تعاون لتطوير المرحلة الثانية لعزبة خيرالله والزاوية الحمراء

برتوكول تعاون لتطوير المرحلة الثانية لعزبة خيرالله والزاوية الحمراء

برتوكول تعاون لتطوير المرحلة الثانية لعزبة خيرالله والزاوية الحمراء