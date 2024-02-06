مصرع شاب على يد آخر بسبب كلب بمدينة قطور في لغربية

لقى شاب مصرعه بمدينة قطور التابعة لمحافظة الغربية بعد أن تلقى طعنة نافذة في الجانب الأيسر على يد صديقه مستخدمآ سلاحاً أبيض "سكين" وتم ضبط المتهم.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة قطور يفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة مركز قطور لشخص يدعى “يوسف. م. م” في العقد الرابع على يد آخر، ويدعى “ع. م. س” في العقد الثالث من عمره مقيم بذات المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية أن السبب وراء القتل مشاجرة بين الطرفين بسبب كلب ما أسفر عنها وقوع المجني عليه قتيلًا طعنا بالسكين وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.

وعلى الفور تم ضبط المتهم والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة وتشكيل فريق بحث جنائي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.