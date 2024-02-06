شيرين الكدواني شريهان توفيق تحصدان جائزة الإعلام الجديد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حصل الكاتبتان الدكتورة شيرين كدواني عميدة كلية الإعلام بجامعة الجميع الذكية بالإمارات، الكاتبة الدكتورة شريهان توفيق جائزة كتاب المعرض في مجال "الإعلام الجديد" بمعرض القاهرة للكتاب.

عن الكتاب.:

الكتاب يرصد وتحليل الضوابط القانونية والأخلاقية التي وضعتها الحكومات والهيئات المهنية والمؤسسات الإعلامية لتنظيم وضبط العمل الإعلامي في البيئة الرقمية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

في الفصل الأول من الكتاب، يستعرض المبحث الأول – بداية - مداخل تنظيم الإعلام الرقمي، وواقع التنظيم القانوني للإعلام الرقمي إقليميًا وعالميًا، واتجاهات القائمين بالاتصال والجمهور، فيما يختص المبحث الثانى برصد وتحليل القوانين واللوائح المنظمة للإعلام الرقمي في مصر - على وجه التحديد -، ويستعرض ماهية الإعلام الرقمي وفقًا للقانون المصري، ومدى الحرية التي يكفلها هذا القانون للإعلام الرقمي، والضوابط التي أقرها المشرع لتأسيس وملكية وسائل الإعلام الرقمية في مصر، فضلًا عن استعراض نصوص اللوائح والمعايير الأخلاقية الحاكمة للعمل الإعلامي الرقمي في مصر، والجرائم والمخالفات التي يُعاقب عليها القانون، مع إلقاء الضوء على حقوق وواجبات العاملين بوسائل الإعلام الرقمية التي نصت عليها تلك اللوائح.

أما الفصل الثاني فنعرض فيه الضوابط المهنية والأخلاقية المُنظمة للعمل الإعلامي الرقمي، إذ يحاول المبحث الأول من هذا الفصل تقديم تحليل دقيق ومُفصل لمجموعة من مواثيق الشرف المهنية والأخلاقية، المُنظمة للإعلام الرقمي عمومًا وللصحافة الإلكترونية على وجه التحديد في مصر والعالم العربي، في محاولة لفهم مدى كفايتها وكفاءتها لضبط وتنظيم العمل الإعلامي الرقمي، ومدى قدرتها على القيام بالدور المنوط بها.

كما يستعرض المبحث الثاني مدونات التنظيم الذاتي الخاصة بالمؤسسات الإعلامية الرقمية، وهي مجموعة الضوابط الذاتية التي تضعها المؤسسات الإعلامية الرقمية لتنظيم العمل الدائر خلالها، ما استدعى ضرورة تناولها بالتحليل والرصد لمعرفة طبيعتها ومدى فاعليتها وضروريتها للعمل الإعلامي الرقمي.

بينما يتناول الفصل الثالث ضوابط حماية الحق فى الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستعرض المبحث الأول منه – بدايةً - مفهوم الحق فى الخصوصية وعناصره، وضمانات حماية هذا الحق في الأديان السماوية والتشريعات الوضعية، فضلًا عن رصد التحديات التي تواجه الحق في الخصوصية في البيئة الرقمية، واستعراض مدى وعي مستخدمي الشبكات الاجتماعية بالحق فى الخصوصية وفقًا لما رصدته الدراسات العلمية الميدانية في هذا الإطار.

فى حين يختص المبحث الثاني بتقديم ومناقشة نتائج الدراسة التحليلية التى أجرتها الكاتبة؛ بهدف رصد مدى حماية سياسات الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي لحق مستخدميها في الخصوصية، ويشمل: أولًا: حق المستخدم في معرفة أنواع المعلومات التي تجمعها مواقع التواصل الاجتماعي عنه، ثانيًا: حق المستخدم في معرفة كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمعلومات التي تجمعها عنه، ثالثًا: حق المستخدم في معرفة كيف تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة المعلومات التي تجمعها عنه مع الآخرين، رابعًا: حق المستخدم في التحكم في المعلومات التي تجمعها عنه مواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرًا: حق المستخدم في مقاضاة مواقع التواصل الاجتماعي في حال انتهاك خصوصية معلوماته.

ويتناول الفصل الرابع والأخير من هذا الكتاب ضوابط وأخلاقيات التواصل في البيئة الإعلامية الرقمية، فبعد أن باتت الساحة الإعلامية متاحة للجميع، وصار بإمكان أيًا من كان إبداء الرأي والتعليق والمشاركة في خضم النقاشات الدائرة في البيئة الإعلامية الرقمية التي شكلت مجالًا عامًا جديدًا، ما ترتب عليه ظهور العديد من التجاوزات الأخلاقية والمهنية، أصبح من الضروري والمُلح طرح أخلاقيات التواصل في البيئة الإعلامية الرقمية كملف عاجل يحتاج إلى الدراسة والفحص.

وبناءً على ذلك، نتناول من خلال المبحث الأول لهذا الفصل مدخل أخلاقيات النقاش والفعل التواصلي عند هابرماس، والذي نعرض من خلاله لمفهوم المجال العام، ووظائفه وأهم افتراضاته، مع التركيز على الشبكات الاجتماعية على الإنترنت باعتبارها مجالًا عامًا، وتأثير اللغة كوسيط اتصالي ومحرك أساسي لأخلاقيات النقاش.

أما المبحث الثاني فنستعرض من خلاله أهم ما أنتهت له دراسة سلوكيات التعليق على الصفحات الإخبارية لشبكات التواصل الاجتماعي خلال الموجة الأولى لجائحة كورونا كوفيد - 19، في دراسة طُبقت على عدد من الصفحات الإخبارية لبعض الصحف الإلكترونية المصرية على موقع الفيس بوك، والتي كشفت عن الكثير من الممارسات غير الأخلاقية على ساحات التعليق.

وعن أخلاقيات النقاش السياسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يأتي المبحث الثالث الذي نعرض من خلاله أهم ما أنتهت إليه دراسة أخلاقيات النقاش خلال أحداث 25 يناير، في محاولة للكشف عن مدى الالتزام الأخلاقي في النقاش السياسي الدائر عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، في إطار نظرية المجال العام.

وفى النهاية، وضعت الكاتبتان في خاتمة الكتاب رؤية نقدية وتحليلية لخلاصة دراستهما للضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للإعلام الرقمي في مصر والعالم العربي، مصحوبة بعدد من التوصيات العملية؛ على أمل المساهمة فى مزيد من الضبط المهني والأخلاقي للعمل الإعلامي في البيئة الرقمية.

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