الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الشباب والرياضة تنظم زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة أعضاء الأندية الثقافية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

نفذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب  لمسؤلي وأعضاء الأندية الثقافية بمديريات الشباب والرياضة والجامعات.

جناح وزارة الشباب والرياضة 

وقام الأعضاء بزيارة جناح وزارة الشباب والرياضة بالمعرض، بالإضافة إلى جولة ميدانية بجناح مؤسسة البحث العلمي للمشاركة في المهرجان الوطني للقراءة.

وعلي هامش هذه الفاعليات تم تنفيذ مجموعة من الندوات الثقافية لمسئولي وأعضاء الأندية الثقافية بمديريات الشباب والرياضة والجامعات بهدف التوعية الثقافية وتعزيز أهمية القراءة ودورها الملموس في تنمية المجتمعات والإرتقاء بالمستوى الثقافي المأمول.

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الإدارة المركزية لتنمية الشباب للبرامج الثقافية والفنية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الشباب جناح وزارة الشباب جناح وزارة الشباب والرياضة معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب

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