ضبط سائق بحوزته 40 ألف قطعة ألعاب نارية فى الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق له معلومات جنائية، بحوزته ألعاب نارية.

وتبين ضبطه حال قيادته إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وعُثر بداخلها على 40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالألعاب النارية.