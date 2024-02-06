الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الشباب والرياضة" تنفذ مجموعة من الورش الثقافية للنشء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، تنفيذ فعالياتها داخل جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الحالية، حيث تم تنفيذ مجموعة من الورش الثقافية والتي استمرت على مدار أيام المعرض.


وشهدت فاعليات اليوم، ورشة حول تعزيز الثقة بالنفس تحت عنوان «أنا أستطيع»، أدارها الدكتور نور أسامة، أستاذ تعديل السلوك واستشارى الصحه النفسية، فضلًا عن ورشة أخرى للأمهات (الماميز) حول كيفية تربية أبنائهم وتعديل سلوكهم وتحفيزهم.

معرض الكتاب
تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

ويختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته اليوم الثلاثاء، بتكريم وزيرة الثقافة للفائزين بجوائز المعرض، وإعلان ضيف الشرف للدورة 56.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
ويختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته اليوم الثلاثاء بتكريم وزيرة الثقافة للفائزين بجوائز المعرض وإعلان ضيف الشرف للدورة 56 أجنحة معرض الكتاب 10 اصدارات في معرض الكتاب

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