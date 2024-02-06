165 طالبًا يحصلون على الدرجة النهائية فى الشهادة الإعدادية بالمنوفية

حصل 165 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية في الترم الأول، بعد ظهورها رسميًا عقب اعتماد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وانتهاء مسؤولي التربية والتعليم بالمحافظة من كافة الإجراءات والمراجعات اللازمة.

واعتمد محافظ المنوفية، أمس الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بنسبة نجاح 88.73 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألف و971 طالبًا.

وسادت حالة من السعادة بين الطلاب وأولياء أمورهم عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول بنسبة النجاح المرتفعة عن الأعوام السابقة، وذلك بعد أيام عانى منها الجميع في الانتظار والترقب، لحين الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتصحيح والتجميع والمراجعة النهائية قبل الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول.



كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73.81 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالبًا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80،07 % وتقدم للامتحان 3853 طالبا وحضر 3563 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72.73 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالبًا، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96.8 % حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالبًا.



وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.