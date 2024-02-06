الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منتصف أبريل المقبل.. الغردقة تشهد فعاليات بطولة مصر الدولية لكرة القدم للرواد

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية لكرة القدم للرواد

تشهد مدينة الغردقة منتصف إبريل القادم فعاليات بطولة مصر الدولية لكرة القدم للرواد على ملاعب نادي الرياضات البحرية بالغردقة، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بالوزارة.

واوضح الدكتور محمود عزت رئيس البطولة والمنسق الإقليمي لها في مصر والوطن العربي أن فكرة إقامة البطولة في مصر، هي إقامة فعالية رياضية دولية قائمة على فكرة مشاركة الرواد والإعلاميين من عدة دول عربية وأوروبية وإفريقية فوق 35 عام، وذلك في إطار تشجيع الحوار الثقافي بين الدول المشاركة وتشجيع السياحة الرياضية في مصر وقدرة مصر السياحية والرياضية على احتضان مثل تلك الفعاليات، ولا سيما أن البطولة تأتي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ونادي الرياضات البحرية بالغردقة، ومنطقة البحر الأحمر بالاتحاد المصري لكرة القدم.

البطولة هذا العام ستضم عدد من الفرق المصرية

وأضاف “عزت” أن البطولة هذا العام ستضم عدد من الفرق المصرية من رواد نادي سبورتنج، ورواد نادي الجزيرة، ومنتخب مصر للرواد، ورواد البحر الأحمر، بالإضافة للتواجد الافريقي الممثل بفريقين من جامعة سنجور الإفريقية بالإسكندرية سيمثلون 11 جنسية لدول إفريقية مختلفة، ويأتي هذا تأكيدًا لإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة سنجور ووجودها على أرض مصر كنموذج فريد لإعداد الكوادر الإفريقية، وكذلك الفرق الأوروبية المشاركة مثل ألمانيا ورومانيا وأرمينيا ومولدوفا.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن نسخة عام 2024 ستكون نسخة مميزة كونها تأتي في إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على تنظيمها في مصر، وذلك بفضل الدعم الكبير والرعاية التي يقدمها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. 

جدير بالذكر، أن البطولة أقيمت في نسختها الأولى في مارس عام 2014 بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار فعاليات مئوية نادي الاتحاد السكندري، وضمت آنذاك فرق من الرواد والصحفيين والإعلاميين من 10 دول عربية وأوروبية، واستمر تنظيمها في مصر بمدن الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة على مدار عشرة سنوات متتالية ليشهد عام 2024 الاحتفال بمرور 10 سنوات على تنظيمها واعتبار مصر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تقام بها البطولة، حيث تقام في عدد من الدول الأوروبية منذ عام 2005 في ليتوانيا، وأرمينيا، وجورجيا وأسبانيا ومولدوفا.

مدينة الغردقة بطولة مصر الدولية كرة القدم للرواد وزارة الشباب والرياضة الأحداث الرياضية

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