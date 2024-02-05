الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الباز: كتاب عاصمة الخلود تكليل وإنصاف للمشروعات العملاقة التى تحدث فى الدولة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، خلال حضوره ندوة مناقشة كتاب عاصمة الخلود للكاتب محمد إبراهيم، إن الكتاب إنصاف وتكليل  للمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة، معقبًا: "لا يغفلها إلا كل حاقد وحاسد، وأحيي محمد إبراهيم على هذا الكتاب، وأتمنى أن يصل للمواطنين حجم الاستفادة من هذه المشروعات الضخمة".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

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وزيرا الشباب والثقافة يشاركان بجلسة "مستقبل وتنمية النشء" في معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز كتاب عاصمة الخلود الدورة الخامسة والخمسون مشروعات عملاقة أجنحة وقاعات معرض الكتاب

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