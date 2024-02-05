السفير بركات الفرا: العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني تاريخية وأبدية

شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى"، شارك بها النائب أحمد مقلد، والسفير بركات الفرا، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور أحمد فؤاد أنور، وأدار الندوة النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

قال النائب محمد عزمي إن القضية الفلسطينية مرت بالعديد من المراحل منذ وعد بلفور ثم تقسيمها وبعد ذلك الحرب، وقد دفعت مصر من دماء أجيالها تكبدت سنوات صعبة إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية قضية مصرية خالص.

علاقة تاريخية

وأكد السفير بركات الفرا أن العلاقة بين مصر وفلسطين علاقة تاريخية وأبدية حددتها الكثير من المشتركات، فكثير من العائلات الفلسطينية لها جذور مصرية، نحن نتحدث عن واقع فرض نفسه بعلاقات هذه الأخوة والصداقة والجوار.

وتابع: أريد أن أنوه أنه في أحداث ١٩٤٨ حينما دخل الجيش المصري دفاعا عن القضية الفلسطينية كان هدف المشروع الصهيوني تقطيع أوصال الوطن العربي، وتحقيق الأطماع في الموارد الطبيعية.

واستطرد: بعد حرب ١٩٤٨ صدر قرار تقسيم ولم ينفذ، ثم صدر قرار حق العودة ولم ينفذ وحتى الآن ما زلنا في صراع مع العدو الصهيوني، فقد خاضت مصر حروبا راح ضحيتها شباب فالعلاقة بين الشعبين تربطها بالدم وروت الدماء الأرض الفلسطينية ولولا الدعم الأوروبي والأمريكي لما كانت إسرائيل والأحداث الأخيرة تثبت ذلك.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

معرض الكتاب