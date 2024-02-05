رئيس حزب الاتحاد يُشيد بجهود الحكومة لضبط سعر الدولار

أشاد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بجهود الحكومة مؤخرًا والتي أدت إلى تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الأعداء متربصون بالدولة المصرية، سواء كان كيانًا صهيونيًا أو جماعة الإخوان الإرهابية أو منظمات دولية، لاستغلال الأزمات المحيطة بالدولة المصرية ويقومون بالمضاربة علي الدولار والذهب لخلق أزمة غرضها سخط الشعب على الحكومة من ناحية، والضغط علي القيادة السياسية في مصر والتأثيرعلي قراراتها السياسية من ناحية أخرى، وإن الدولة المصرية وقيادتها واعية لهذه المؤامرات التي تتم ضدها.

القضاء على السوق الموازية

وأوضح صقر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن سبب نزول أسعار الدولار في السوق الموازية وانخفاض أسعار الذهب هو قيام الجهات الرقابية بأداء دورها في ضبط "حيتان السوق" الذين يسيطرون علي سوق العملة والذهب، مطالبًا الجهات الرقابية ببذل المزيد من الجهد لضبط الأسواق والقضاء تمامًا علي السوق الموازية التي تعد هي السبب في هذه "الفجوة الدولارية" التي نحاول حلها حاليًا .

وأضاف لن يشعر المواطن بانخفاض ملحوظ في السلع في وقت قصير، ولكن بمرور الوقت وزيادة الحملات الرقابية ستؤدي إلى انخفاض أسعار السلع علي المواطن، مناشدًا الحكومة القيام بمبادرات لرفع العبء عن المواطن بإقامة المزيد من منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الدولة تراهن على وعي الشعب الذي مر بأزمات كبيرة، وأثبت أنه شعب واعٍ مدرك للمخاطر والمؤامرات التي تتم ضد وطنه.