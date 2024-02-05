الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أنا دمى فلسطينى.. تشعل الأجواء بمعرض الكتاب فى يومه قبل الأخير (فيديو)

مسرح معرض القاهرة
مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، لحظات فريدة ومميزة، حيث انعكست أجواء رائعة على وقع أغانٍ فلسطينية رائعة، وأسهمت الفرق الاستعراضية في إثارة حماس الجمهور بتقديم باقة متنوعة من الأغاني الفلسطينية، ومن بينها الأغنية الشهيرة "أنا دمي فلسطيني".

وتألقت الفرق بأداء متميز، حيث تفاعل الحضور بشكل فوري وحماسي مع الأداء الرائع الذي أضفى على المعرض جوًا ثقافيًا مليئًا بالإلهام، تعد هذه اللحظات الفنية فرصة لنقل جمال وعمق الثقافة الفلسطينية إلى جمهور متنوع.

وتعكس هذه الفعاليات التفاعل الإيجابي مع التراث الفني لفلسطين، وتسهم في تعزيز الفهم والتواصل بين الثقافات، حيث استطاعت الأغاني الفلسطينية إلهام وجذب انتباه الحضور بشكل كبير.

https://youtu.be/3PF1pihCNAk

وكان قد تجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، خلال 11 يومًا من فتح أبوابه للجمهور، حاجز 4 ملايين زائر، حيث وصل عدد زائريه، أمس الأحد، نحو 288,785 زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى 4,097,409 زائر، مُحققًا بذلك الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض الدولية.

معرض الكتاب 2024

تقام هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها حتى غد الثلاثاء الموافق 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب
مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب
مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب
مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب
مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب
مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهره الدولي للكتاب أغاني فلسطينية الفرق الاستعراضية الأغاني الفلسطينية الهيئة المصرية العامة للكتاب

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