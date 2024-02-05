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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية تنظم حوارها السابع "العدل والإحسان في الزواج"

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تُنظِم مكتبة الإسكندرية حوارها السابع بعنوان “العدل والإحسان في الزواج” ضمن سلسلة “حوارات الإسكندرية”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، الساعة الثانية ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، المسرح الصغير.


يدور النقاش حول الأخلاق والقوانين المتعلقة بالزواج من منظور القرآن والسُنة والتراث القانوني الإسلامي والممارسات التاريخية، والقانون المعاصر، وكيفية دعم العلاقات الزوجية القائمة على المساواة من داخل التراث الإسلامي في ظل النظرة التقليدية للزواج المنعكسة في الأعراف والتوجهات المجتمعية المتعارف عليها وفي قوانين الأسرة في العديد من السياقات المسلمة، وذلك على الرغم من الاجتهادات والتغييرات التي طرأت على مجتمعاتنا في العقود القليلة الماضية.


يفتتح الحوار الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وتديره الدكتورة مروة شرف الدين؛ زميلة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتحدث به كلٌّ من د. أميرة أبوطالب؛ دكتوراه من كلية العلوم الدينية بجامعة هلسينكي الفنلندية، أعدت رسالة الدكتوراه عن مفهوم الإحسان في القرآن، والدكتورة أميمة أبو بكر؛ أستاذة الأدب الإنجليزي المقارن بجامعة القاهرة، وعضوة مؤسِّسة ورئيسة مجلس أمناء "مؤسسَة المرأة والذاكرة"، والدكتورة ملكي الشرماني؛ أستاذة مشاركة للدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة هلسينكي الفنلندية، والدكتورة هدى السعدي؛ عضوة هيئة التدريس المنتدبة في قسم الحضارة العربية والإسلامية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة- مصر، وعضوة مؤسِّسة في "مؤسسة المرأة والذاكرة"، والدكتورة ياسمين أمين؛ القائمة بأعمال المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بالقاهرة.


جدير بالذكر أن “حوارات الإسكندرية” هي سلسلة من الحلقات النقاشية دشنتها مكتبة الإسكندرية بمبادرة من الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وهو لقاء دوري يتم من خلاله فتح حوار مفتوح بين المنصة؛ والتي تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين، وبين الحضور لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ تأكيدًا على دور مكتبة الإسكندرية بأن تكون همزة الوصل بين مسئولي ومثقفي الدولة والجمهور، ومد جسور التعاون بين أركان الحركة الثقافية المصرية.

مكتبة الاسكندرية العدل والإحسان في الزواج القرآن والسنة قوانين الأسرة حوارات الإسكندرية

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