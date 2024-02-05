تفوق ساحق للنسور.. تاريخ مواجهات نيجيريا وجنوب أفريقيا فى "كان"

مواجهة مرتقبة سيخوضها منتخبا نيجيريا وجنوب أفريقيا، عندما يلتقيا مساء الأربعاء، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حاليا بكوت ديفوار.

ويطمح كلا المنتخبين لتحقيق الفوز، واقتناص بطاقة التأهل إلى النهائي، والاقتراب خطوة نحو حصد اللقب القاري الكبير.

وتأهل منتخب «النسور الخضراء»، إلى الدور نصف النهائي، بالفوز على أنجولا، بهدف دون رد، في مباراة ربع النهائي، بينما بلغ منتخب «بافانا بافانا»، الدور ذاته، بعد تخطي عقبة الرأس الأخضر، بالفوز عليه بنتيجة 2-1 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

والتقى منتخبا نيجيريا وجنوب أفريقيا، 3 مرات خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، شهدت جميعها فوز المنتخب النيجيري.

ويستعرض «الدستور» تاريخ مواجهات نيجيريا وجنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

المواجهة الأولى بين نيجيريا وجنوب أفريقيا، كان عندما التقى الفريقان، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2000.

وانتهت المباراة، بفوز نيجيريا، بهدفين دون رد، سجلهما تيجاني بابانجيدا.

المواجهة الثانية، كانت في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2004، التي أقيمت بتونس.

وانتهت المباراة، بفوز ساحق لنيجيريا، برباعية نظيفة، سجلها جوزيف يوبو، وجاي جاي أوكوشا، وبيتر أديموينجي.

المواجهة الثالثة، جمعت المنتخبين في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر.

وانتهت المباراة، بفوز مثير لنيجيريا، بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي المنتخب النيجيري، كل من صامويل تشيكويزي وتروست إيكونج، بينما سجل بونجواني زونجو، الهدف الوحيد لجنوب إفريقيا.