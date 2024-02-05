الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب وهبة وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى السيد القصير- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وأشار النائب في طلب المناقشة، إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى ثمانية مليارات ونصف المليار نسمة؛ ليزيد بعد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050؛ وهو الأمر الذي يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي بمقدار 70 ٪ تقريبا بحلول عام 2050؛ ليواجه حجم الطلب في ظل الزيادة التدريجية في السكان مضيفا في ظل التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي؛ ولعل أبرزها التغيرات المناخية، كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي؛ بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعة والمساعدة في النمو، وزيادة حجم الإنتاج النباتي، وحماية المحصول من الأضرار المحتملة، فضلا عن المساعدة في عمليات حصادالمحاصيل، يتعين دوما استخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ وهي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتبارها نشاط استثماريا في الوقت ذاته.

وأضاف: لا شك في أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي من شأنه أن يساهم أيضا في ترشيد الاستهلاك من المياه المستخدمة في الزراعة، وخفض معدل الفاقد من المنتجات الزراعية وتقليل التكاليف التشغيلية لافتا إلى العالم شهد طفرة ملموسة في استخدامات التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، حيث تعددت أشكالها ما بين الروبوتات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الاستشعار عن بعد والآليات ذاتية التشغيل وغيرها، وهو ما انعكس بالإيجاب على أساليب الزراعة، حيث ظهر ما يعرف بالزراعات الحديثة، والزراعات الكهروضوئية.

وتابع: لما كان توفير الغذاء كأحد متطلبات الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية، يتطلب اتباع كافة الوسائل المحققة لذلك، ومن بينها الوسائل التكنولوجية، يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

مجلس الشيوخ استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي مجال الإنتاج الزراعي الإنتاج الزراعي الإنتاجية الزراعية الإنتاج الزراعي والغذائي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

مفاجآت صادمة.. ماذا وجد جيش الاحتلال الإسرائيلى داخل أنفاق خان يونس؟

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين