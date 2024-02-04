مصدر بـ"الكهرباء" يكشف حقيقة تعديل تخفيف الأحمال فى رمضان

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عدم وجود أي تعليمات جديدة من مجلس الوزراء بشأن تعديل فترات انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة تخفيف الأحمال للكهرباء في شهر رمضان المبارك.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" إن تحديد موعد الانقطاعات يسير وفق ما أعلنه مجلس الوزراء من الساعة الـ11 صباحا، حتى الساعة الخامسة مساءً ومدة الانقطاع ساعتان يوميا خلال الفترة الحالية.

وأكد أنه في حالة صدور أي تعليمات جديدة سيتم إعلانها مباشرة للمواطنين من خلال مجلس الوزراء، كونه المختص بالإعلان عن أي تعديل في المواعيد أو تقليل مدة الانقطاع، خاصة أنه من المبكر الحديث عن شهر رمضان الكريم من الآن، كون الأمر قابل لأي سيناريو وفق توفير الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات.