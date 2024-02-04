الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أبناء حي "معا" في ختام جولات المشروع الثقافي بالإسكان البديل بمعرض الكتاب

أطفال حي معا بمعرض
أطفال حي "معا" بمعرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد، زيارة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لأطفال حي "معا"، في ختام برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل، إلى المعرض في دورته الحالية، في سياق خطة وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بجولة داخل جناح "حلايب والشلاتين وأبو رماد" بحضور د. نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق وعدد من مسئولي المجلس القومي للمرأة، وتعرف خلالها الأطفال على الموقع الجغرافي لكل منطقة، وطبيعتها الصحراوية، والمحميات الطبيعية الموجودة ومنها "جبل علبة"، كما شاهدوا المشغولات اليدوية المصنوعة من جلد الماعز وصوف الأغنام والخوص، بحضور كل من د. جمال محمد، د.جون فهيم من لجنة البحث العلمي، د.محمد السيد - من المجلس القومي للمرأة.

وتابع الأطفال الزيارة بالتوجه إلى الجناح الخاص بمقر "الرقابة الإدارية" للتعرف على دورها في الكشف عن وقائع الفساد، وقامت الكاتبة مريام رزق الله بمناقشة عدة قصص حول واجبات الفرد نحو المجتمع، ضمن سلسلة كتب "كلك ذوق".

وداخل جناح "وزارة البيئة" تعرف الأطفال على الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل رفع مستوى الوعي البيئي، هذا إلى جانب لقاء للتعريف بأضرار استخدام الأكياس البلاستيكية.

كما تفقد الأطفال الأجنحة الخاصة بكل من "وزارة الداخلية والخارجية والدفاع"، للتعرف على دورهم في خدمة الوطن والمواطنين، إلى جانب الاطلاع على المجلدات والإصدارات الصادرة عنهم.

واختتمت الجولة بزيارة جناح "حياة كريمة" شهد خلالها الأطفال لقاء للتعرف على الخدمات المقدمة لتنمية المناطق الأكثر احتياجا لتحقيق العدالة المجتمعية، تلاه فقرة رسم على الوجه، وورشة حكي بعنوان لتوعية الأطفال بحدود التعامل مع الآخر.

جاءت الزيارة بالتعاون مع جهاز معا، وشارك بها 45 طفلا، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن والمشرف العام على المشروع، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

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معرض القاهره الدولي للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة أطفال حي معا وزارة الثقافة حياة كريمه

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