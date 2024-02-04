الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: مصر حذرت من اتساع رقعة الصراع وكان لها السبق بذلك

بلال الدوي
بلال الدوي

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر من اتساع  دائرة الصراع  بالشرق الأوسط منذ بداية الحرب في غزة، مؤكدًا أن دول العالم الكبرى الآن تحذر من اتساع رقعة الصراع ولكن مصر كان لها السبق.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، قال في تصريحاته" نحن جبهة إشغال ولسنا جبهة اشعال"، أي أنه لا ينوي الدخول في حرب مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن حوب الله موجود في الساحة القتالية وكذلك الحوثيين، وكل منهما يقوم بدوره ونرى عملية تقسيم أدوار.

الدولة المصرية تلعب مباراة من أجل الحفاظ على كيانها وسيادة قرارها

وتابع، أن الدولة المصرية تلعب مباراة من أجل الحفاظ على كيانها وسيادة قرارها فالقيادة السياسية ترى كل ما يحاك من مخطط أمامها.

وأكد أن ما قالته مصر منذ 67 يومًا الجميع الآن يطالب به من وقف إطلاق النار وحل الدولتين وإدخال المساعدات، مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا كما أن هيئة الأمم المتحدة أشادت بدور الهلال الأحمر المصري والمجلس القومي للمرأة لدخول 9 شاحنات والمساعدات لغزة تتضمن على حقائب نسائية خاصة.

الكاتب الصحفي بلال الدوي مصر اتساع دائرة الصراع السبق سيادة قرارها وقف إطلاق النار

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