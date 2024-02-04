الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشأت العمده: دعوة الرئيس لحوار مجتمعي حول قوانين الأسرة هامة

نشأت العمده
نشأت العمده

قال النائب محمد نشات العمده،عضو مجلس النواب، إن مصر مؤمنة بالحوار والمشاركة الديمقراطية في مختلف القضايا الكبرى، منوها بدعوة الرئيس السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالحوار الوطني، والدعوة كذلك خلال لقائه وزير العدل لحوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.

 

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ونوه نشأت العمده، في تصريح صحفي له اليوم، باطلاع الرئيس السيسي خلال لقاء المستشار عمر مروان وزير العدل، على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، والذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص. 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى توجيهات الرئيس السيسي، خلال الاجتماع مع وزير العدل، بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين، في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وإجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.

وأضاف النائب محمد نشات العمده، أن مشاريع قوانين الأحوال الشخصية والأسرة المصرية تهم المجتمع بكامله في الزواج والطلاق والمعاملات وغيرها، ولذلك فإن دعوة السيسي لحوار مجتمعي يفجر مختلف الآراء نحوها قبل عرضها على مجلس النواب، واعتمادها بما يعود بالفائدة على جميع المواطنين المصريين، قائلا: دعوة هامة ومقدرة وتأتي ضمن جهود التطوير الشاملة في المجتمع المصري ونحو الجمهورية الجديدة.

 

النائب محمد نشأت العمدة مجلس النواب المشاركة الديمقراطية الحوار الوطنى وزير العدل

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