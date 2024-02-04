الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرتا "الثقافة" و"التضامن" والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتفقدون معرض الكتاب

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، بمقر مكتبها، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، أعقب ذلك تفقدهم لعدد من الأجنحة، والمبادرات التابعة للوزارتين بالمعرض، ومنها أجنحة "حلايب وشلاتين- التابع للهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، وهيئة الكتاب، وحياة كريمة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ومبادرة وعي".

وأثنت وزيرة الثقافة على المستوى  المتميز للمنتجات التراثية المعروضة بجناح "حلايب وشلاتين" بالمعرض، ومدى الإقبال الجماهيري عليها، والذي يؤكد مدى ارتباط المصريين بتراثهم وهويتهم الخاصة، كما أشادت كذلك بقيمة ما يُقدمه "برنامج وعي"- التابع لوزارة التضامن الاجتماعي- للجمهور المصري، من موضوعات توعوية بناءة تخدم معالجة العديد من قضايانا المجتمعية المتعددة.

كما ثمنت وزيرة الثقافة جهود التعاون والتنسيق القائمة مع وزارة التضامن الاجتماعي، والهادفة لتفعيل رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان، لا سيما المرتبط منها بالمجالات الثقافية والاجتماعية، ومنها مجالات حفظ وصون التراث الثقافي والهوية المصرية.
وأكدت وزيرة الثقافة استمرار جهود التعاون القائمة مع وزارة التضامن، لتفعيل مستهدفات الدولة المصرية ثقافيًا واجتماعيًا وتنمويًا.

معرض الكتاب 2024

يشار إلى أن الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل والموافق 6 فبراير 2024، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، واختيرت شخصية عالم المصريات دكتور سليم حسن؛ ليكون شخصية المعرض الرئيسية، بينما اختير كاتب الأطفال يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التضامن الاجتماعي معر ض القاهرة الد ولي للكتاب معرض الكتاب 2024 عالم المصريات دكتور سليم حسين يعقوب الشاروني

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