"كورال السويس القومى" يشعل أجواء معرض القاهرة للكتاب (صور)

وسط تفاعل وإقبال كبير؛ قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عرضا فنيا لفرقة كورال السويس القومي، اليوم الأحد، على مسرح بلازا "2"، ضمن فعاليات مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والمنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

تغنت الفرقة بباقة مميزة من الأغاني الوطنية والطربية منها: الحب كله، ميدلي وطني، لولا الملامة، أنا وشادي، سهر الليالي، يا بهية، حلوة بلادي السمرا، هوا يا هوا، على رمش عيونها. بقيادة المدرب غريب غندور، وأشعلت الفقرات المقدمة حماس جمهور المعرض.

نفذ العرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم مشاركة مميزة بمعرض الكتاب من خلال أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب "صالة1- جناحB3" تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور. كما تقدم برنامجا فنيا متنوعا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، بخلاف برنامجها المخصص للأطفال والجولات الميدانية لأبناء المحافظات الحدودية والمشروع الثقافي بالإسكان البديل.

معرض الكتاب 2024

يشار إلى أن الدورة الخامسة والخمسين لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل والموافق 6 فبراير 2024، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الحالية، واختيرت شخصية عالم المصريات دكتور سليم حسين؛ ليكون شخصية المعرض الرئيسية، بينما اختير كاتب الأطفال يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

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