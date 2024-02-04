غدًا.. معرض الكتاب يناقش "عاصمة الخلود" لـ محمد إبراهيم

تستضيف قاعة "فكر وإبداع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، ندوة لمناقشة كتاب "عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة" للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، ضمن محور "كاتب وكتاب"، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر غد الإثنين.

ومن المقرر أن يدير الندوة الكاتب الصحفي عبد الوهاب داود، ويشارك في المناقشة كل من الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، المهندس عمرو عبد السميع المنسق العام للعاصمة الإدارية، في حضور مؤلف الكتاب.

عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة

يعد الكتاب أول توثيق كامل لفكرة إنشاء عاصمة إدارية لمصر، منذ بدأ الحديث عنها نهاية سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم، وجاء في 228 صفحة، ويحتوي على 12 فصلًا وملحق صور يوثق مراحل التنفيذ بدءًا من اليوم الأول حتى نهاية 2022.

كما أن الكتاب يعتبر توثيقًا لمراحل التنفيذ الرسمي للعاصمة منذ 2015 حتى تسليم أول وحدات سكنية فيها قامت الدولة بتنفيذها بشكل كامل في 2021، كما يوثق الكاتب التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهت الدولة عند شروعها في تنفيذ المشروع، وكيفية تخطي تلك التحديات حتى أصبح الحلم واقعًا.

ويجيب الكتاب على الأسئلة المطروحة في الشارع، حول سبب تنفيذ هذا المشروع الضخم رغم الظروف الاقتصادية، وكيف تم تمويله؟

ويوثق الكتاب الآلية التي تقوم على أساسها عمليات التنمية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات، والتي تعرف بـ «مخطط الجمهورية الجديدة»، حيث يرصد مراحل إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، وكيف واجه هذا المخطط من تحديات منذ تم إعداده في عام 2009.

معرض الكتاب 2024

يشار إلى أن الدورة الخامسة والخمسين لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل والموافق 6 فبراير 2024، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الحالية، واختيرت شخصية عالم المصريات دكتور سليم حسين؛ ليكون شخصية المعرض الرئيسية، بينما اختير كاتب الأطفال يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.