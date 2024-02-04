الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر فبراير 2024 والاستعلام عن الفاتورة

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر فبراير 2024، ويستعرض «الدستور» أبرز التفاصيل بشأن تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر فبراير 2024، في التقرير التالي:

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر فبراير 2024 وطرق الاستعلام عن الفاتورة

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر فبراير 2024

يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر فبراير 2024، من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم "121".

أو من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء التابع لها صاحب العداد.

تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" من خلال خدمة "تسجيل قراءة استهلاك العداد الشهرية"، عبر تطبيق هواتف الأندرويد، والمتاح في نطاق شركتي القناة ومصر العليا لتوزيع الكهربا والتي تضم 11 محافظة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

فتح متجر الأندرويد.

"كتابة اسم البرنامج في شريط البحث والضغط على "بحث".

اختيار البرنامج من قائمة البحث وتثبيته على الهاتف.

فتح البرنامج واختيار "شركة مصر العليا".

كتابة البيانات داخل البرنامج والموجودة على الإيصال.

اضغط على “الحصول على اسم المشترك”.

كتابة قراءة العداد يدوية كما هي في العداد، والضغط على علامة.

إرفاق صورة واضحة للعداد والضغط على "موافق".

تظهر رسالة “تم حفظ القراءة بنجاح”.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر فبراير 2024

الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

الضغط على أيقونة "خدمات".

الضغط على أيقونة "استعلام عن الفواتير".

اختيار الشركة المنتسب لها عداد الكهرباء من ضمن القائمة التي تظهر على الشاشة.

ادخل قراءة العداد.

ادخل الكود الخاص بصاحب العداد.

الضغط على “ استعلام”.

يظهر إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء التابعة للشركات التالية بنفس الخطوات السابقة وهذه الشركات هي:

  • شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
  • شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
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