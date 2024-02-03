"المصرية اليابانية" تستضيف اجتماع الجمعية العلمية الدولية لمهندسى الكهرباء

استضافت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور عمرو عدلي، اليوم، اجتماع أمناء الفروع الطلابية بالجمعية العلمية الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE Egyptian Student Branch Officers Meeting)، لتبادل الأفكار المختلفة بين الفروع الطلابية على مستوي مصر وبحث تطوير مستوي الأنشطة الطلابية وتقوية المهارات القيادية للطلاب في كل فرع ومشاركة الخبرات وقصص النجاح لأعضاء IEEE من الأساتذة لإلهام الطلاب، بما يمكن تحقيقه من خلال التطوع وأهميته في الحياة الطلابية.

وأوضحت دكتور مها الصبروتي رئيس قسم الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة المصرية اليابانية، مستشارة الفرع الطلابي لـIEEE بالجامعة IEEE E-JUST SB’s Counselor، أن الاجتماع شارك فيه دكتور أحمد مدين رئيس قسم مصر لـIEEE IEEE Egypt Section Chair، والدكتورة رانيا سويف من جامعة عين شمس ورئيسة لجنة الأنشطة الطلابية لـIEEE في مصر IEEE SAC Egypt Chair، والدكتور لبنى سعيد من جامعة النيل ورئيسة الجمعيات التقنية لـIEEE في مصر Technical Societies Chair، وأمناء الفروع الطلابية لـIEEE وذلك للمرة الأولى على مستوى مصر.

وأضافت أن الاجتماع يعد نسخة مصغرة من حدث أكبر يقام كل عام في دولة من دول المنطقة الثامنة (Region-8) يجتمع فيها أمناء الفروع الطلابية لـIEEE وللمرة الأولى على مستوى مصر في الجامعة المصرية اليابانية شارك أكثر من 90 طالبا من 28 جامعة من جامعات مصر.

وأشارت إلى أن مشاركة قسم مصر لـIEEE بالاجتماع وبتنظيم الفرع الطلابي للجامعة (IEEE E-JUST Student Branch).

وكانت قد شهدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الشهر الماضي، المعرض الثاني للفنون البصرية، الذي افتتحه والدكتور وليد قنوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، بحضور الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم والدكتور عادل السن، مدير مركز الآداب الحرة والثقافة والدكتورة نهى مصطفى، مديرة مركز محمود سعيد للمعارض، ودكتور حسن وصفي، نقيب الفنانين التشكيليين والدكتور محمد زيادة من كلية فنون الجميلة بجامعة الإسكندرية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور عمرو عدلي، إن تنظيم المعرض الثاني للفنون البصرية بالجامعة المصرية اليابانية، يأتي فى إطار حرص إدارة الجامعة على دعم الفنون الراقية وتنمية الإبداع لدى الطلاب، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعة فى بناء الإنسان، خاصة في الجوانب الثقافية والفنية.