الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا بمعرض الكتاب.. حفل توقيع "إعادة إنتاج التراث الشعبى" لـ سعيد المصرى

إعادة إنتاج التراث
إعادة إنتاج التراث الشعبي

تشهد قاعة حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، غدًا الإثنين، في الحادية عشرة صباحًا، حفل توقيع كتاب "إعادة إنتاج التراث الشعبي"، للدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة.

إعادة إنتاج التراث الشعبي

الكتاب أصدرته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في جزأين، ضمن سلسلة "الدراسات الشعبية"، ويُعد إسهاما نظريا ومنهجيا محكما في الاتجاه الاجتماعي نحو دراسة التراث الشعبي؛ حيث يتناول بالتفصيل الدقيق نصيبَ جماعة محددة طبقيًّا من التراث، ودورَها في حمله وإعادة إنتاجه.

جاء بغلاف الكتاب: يقصد بإعادة الإنتاج قدرة أساليب الحياة في أي مجتمع على استمرار أهم ملامحها عبر التغيُّر. وفي هذا الصدد، يحاول الكتاب أن يؤسس لنظرية متكاملة وقائمة على بيانات ميدانية دقيقة في تفسير عمليات إعادة إنتاج التراث الشعبي وتداوله عبر أربع عمليات: التواتر "كثرة الشيوع والتكرار"، والاستعادة، والإضافة بالاستعارة، والإضافة بالإبداع؛ نتيجة لتغيرات الحياة الحديثة والتبادلات الثقافية والبشرية، وهو دراسة جادَّة لسد الفراغ المعرفي في مجال دراسة الثقافة الشعبية، بالتطبيق على حياة فقراء الحضر بمدينة القاهرة.

يذكر أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة، وتشهد إقبالا كثيفا من جمهور المعرض.

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