الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لا بطل جديدًا لإفريقيا.. 4 ملامح من ربع نهائى "كان 2023"

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

أسدل الستار على مباريات ربع نهائي  كأس أمم إفريقيا 2023 أمس السبت، بعدما أكمل كوت ديفوار وجنوب إفريقيا عقد المتأهل لنصف النهائي.

وانتهى كل من الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي قبل أن يحسم منتخب جنوب إفريقيا تأهله بالفوز 2-1 بركلات الترجيح بفضل تألق حارس مرماه رونوين ويليامز، الذي تصدى لأربع ركلات. 

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة نيجيريا يوم الأربعاء 7 فبراير الجاري. 

وفي نفس اليوم سيلعب منتخب الكونغو الديمقراطية أمام كوت ديفوار، الذي فاز على مالي بنتيجة 2-1 في وقت سابق يوم السبت.

لا بطل جديدًا لإفريقيا

وبعدما أكمل الرباعي كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا، المربع الذهبي لن يتوج منتخب جديد بكأس أمم إفريقيا، حيث سبق للرباعي التتويج بالبطولة.

وكانت هناك فرص لفرق الرأس الأخضر، غينيا، أنجولا ومالي حال الوصول لنصف النهائي للتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الأول في مسيرتهم.

8 ألقاب لمنتخبات المربع الذهبي

وإجمالا توجت منتخبات المربع الذهبي في النسخة الجارية، بثمانية ألقاب، بواقع 3 ألقاب لنسور نيجيريا، ولقبين للكونغو الديمقراطية ولقبين لأفيال كوت ديفوار ولقب وحيد من نصيب جنوب إفريقيا.

كوت ديفوار يواصل التمسك بمعجزة التأهل

وبعد انتصاره 2-0 في المباراة الافتتاحية على منتخب غينيا بيساو، تلقى منتخب كوت ديفوار هزيمة موجعة في الجولة الثانية 0- 1 أمام منتخب نيجيريا، قبل أن يسقط بشكل مروع أمام منتخب غينيا الاستوائية، بعدما خسر 0- 4 في ختام مبارياته بمرحلة المجموعات، ليتكبد إحدى أكبر الهزائم التي تعرضت لها المنتخبات المضيفة لأمم إفريقيا عبر تاريخها.

وعقب تلك النتائج، أصبحت آمال كوت ديفوار شبه معدومة في الاستمرار بالمسابقة، في ظل احتلاله المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فقط، بالإضافة لامتلاكه فارق أهداف -3.

وبينما أصبح مصير منتخب كوت ديفوار في مواصلة مشواره بالبطولة مرهونًا بنتائج المنتخبات المشاركة في المجموعات الخمس الأخرى، من أجل الصعود للأدوار الإقصائية عبر الوجود ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة عل المركز الثالث، قرر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم فور الخسارة القاسية أمام غينيا الاستوائية إقالة المدير الفني الفرنسي جيان لويس جاسكيه من منصبه وتكليف المدرب المساعد إيميرس فاييه بقيادة الفريق بصورة مؤقتة.

ونجا منتخب كوت ديفوار من الإقصاء المبكر، بعدما احتل المركز الرابع بقائمة أفضل ثوالث في الدور الأول بالمسابقة، مستفيدا من وجود منتخبي غانا وزامبيا بالمركز الثالث في المجموعتين الثانية والثالثة على الترتيب برصيد نقطتين فقط، ليقتنص ورقة الترشح لدور الـ16 ويضرب موعدًا ناريًا مع المنتخب السنغالي "حامل اللقب".

وتأهل رفاق كيسى على حساب حامل اللقب، ثم أخرج مالي الذي قدم بطولة رائعة أيضًا وكان ندًا قويًا.

تألق حراس المرمى

وواصل ثنائي حراسة مرمى نيجيريا وجنوب إفريقيا ستانلي نوابيلي وروني ويليامز التألق في بطولة كأس أمم إفريقيا، مع منتخب بلادهم.

نوابيلي واصل تقديم عروضه الرائع مع النسور وقادهم لنصف النهائي، حيث لعب دورا كبيرا في فوز نيجيريا بهدف نظيف على أنجولا، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه 4 مرات في البطولة.

بينما تعملق ويليامز أمام الرأس الأخضر في اللقاء ثم ركلات الجزاء، وتصدى لأربع ركلات جزاء في رقم تاريخي لم يحدث في تاريخ البطولة.

كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار جنوب أفريقيا نيجيريا ويليامز

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