في اليوم العالمي للسرطان.. كل ما تريد معرفته عن سرطان عنق الرحم

يتم الاحتفال باليوم العالمي للسرطان على مستوى العالم في 04 فبراير من كل عام، لرفع مستوى الوعي حول مرض السرطان والتشجيع على الوقاية منه والكشف عنه وعلاجه.

كما يعد سرطان عنق الرحم مصدر قلق صحي عالمي كبير، حيث يؤثر على النساء من جميع الأعمار والخلفيات والحالات الاجتماعية والاقتصادية، ولا يزال سرطان عنق الرحم شائعًا جدًا في الهند، حيث يرتفع معدل الإصابة به ومعدل الوفيات، لكن يمكن للنساء تمكين أنفسهن لتقليل مخاطر الإصابة به وتحديد المشاكل المحتملة في وقت مبكر من خلال تسليح أنفسهن بالمعرفة واتخاذ الإجراءات الوقائية.

توقعت منظمة الصحة العالمية (WHO) في عام 2020 أن تحدث 3،42،000 حالة وفاة و6،04،000 حالة جديدة من سرطان عنق الرحم في جميع أنحاء العالم كل عام، مما يجعله رابع أكثر الأورام الخبيثة شيوعًا بين النساء، ومن المثير للقلق البالغ أن الهند موطن لنحو ربع جميع الحالات الجديدة لسرطان عنق الرحم في جميع أنحاء العالم كل عام، مع معدل وفيات يقارب الثلث. وحدث ما يقرب من 90% من الحالات والوفيات المبلغ عنها حديثًا في عام 2020 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. لدى البلدان ذات الدخل المرتفع حملات توعية لمساعدة الفتيات (اللواتي تتراوح أعمارهن بين 9 و14 عامًا) على تلقي التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، بالإضافة إلى الفحوصات الروتينية لتحديد وعلاج الآفات السابقة للتسرطن لدى النساء.

عوامل الخطر

- 1. عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV): سرطان عنق الرحم هو يحدث في الغالب بسبب العدوى المستمرة بسلالات فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة، يمكن الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا مثل عدوى فيروس الورم الحليمي البشري من خلال سلوكيات محددة بما في ذلك وجود العديد من الشركاء الجنسيين وبدء ممارسة الجنس مبكرًا.

2. الافتقار إلى الفحص المنتظم: يرجع معدل الوفيات المرتفع في الغالب إلى انخفاض معدل انتشار الفحص الروتيني لسرطان عنق الرحم. يمكن للفحوصات المنتظمة، مثل اختبارات فيروس الورم الحليمي البشري ومسحات عنق الرحم، تحديد التشوهات في وقت مبكر والسماح بالتدخل الفوري.

3. تغطية التطعيم المحدودة: ثبت أن سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيمات ضد فيروس الورم الحليمي البشري. ومع ذلك، فإن معدلات التطعيم في الهند لا تزال دون المستويات المثالية. يمكن تقليل حدوث المرض بشكل كبير مع زيادة الوصول إلى برامج التحصين وزيادة المعرفة بها.

الإجراءات الوقائية

1. التطعيم: إحدى الطرق الفعالة للوقاية من سرطان عنق الرحم هي التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري. ولتحقيق الفعالية المثلى، يجب أن تستهدف حملات التطعيم الفتيات الصغيرات قبل تجربتهن الجنسية الأولى. لزيادة معدل التحصين، تعد حملات التوعية العامة والإجراءات الحكومية ضرورية.

2. الفحص المنتظم: تعتبر الفحوصات المنتظمة، بما في ذلك اختبارات فيروس الورم الحليمي البشري ومسحات عنق الرحم، ضرورية للكشف المبكر. يجب على النساء فوق سن 21 عامًا إجراء الفحص بشكل منتظم كل 3 سنوات، وفقًا لما أوصت به السلطات الطبية. وينبغي توفير المزيد من خدمات الفحص على نطاق أوسع، وخاصة في المناطق الريفية.

3. تشجيع أنماط الحياة الصحية: إن تشجيع أنماط الحياة الصحية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم ويحسن الصحة العامة. يمكن أن تستفيد صحة المرأة من أنشطة مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول نظام غذائي متوازن، والامتناع عن التبغ.

4. الامتناع عن التدخين: هناك علاقة بين التدخين وزيادة خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم. يحتوي التبغ على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تلحق الضرر بخلايا عنق الرحم وتزيد من قابلية الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري. للإقلاع عن التدخين العديد من الفوائد الصحية الأخرى بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.