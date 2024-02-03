الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة جنوب قطاع غزة وسط وقوع شهداء ومصابين

غزة
غزة

شنت طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة على جنوب قطاع غزة تركزت على مناطق متفرقة من محافظة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منطقة حي المنارة جنوب شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل في منطقة ميراج.

txt

فلسطين تحذر من خطر يهدد حياة 1.5 مليون شخص فى غزة

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقا، أسفرت عن وقوع إصابات بصفوف النازحين، وأضرار مادية بأقسام المستشفى، كما طال القصف محطة وقود قرب المستشفى أدى لاستشهاد مواطن، وإصابة نحو 6 آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حارة قشطة بمدينة رفح، كما استشهد طفل وأصيب آخرون في استهداف شقة سكنية ببرج حسن سلامة في حي الجنينة شرق رفح.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 جريحا خلال 24 ساعة.

txt

حماس: ردنا على مقترح باريس يرتكز على أساس وقف العدوان وانسحاب الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي يقصف أبراجًا سكنية في حي الرمال بمدينة غزة

وأشارت مصادر محلية إلى أن الاحتلال قصف أبراجا سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، حيث أدى القصف لاندلاع النيران في أحد الأبراج السكنية المستهدفة، خاصة أن حي الرمال من بين أحياء مدينة غزة التي تعرضت لدمار كبير أثناء، جراء القصف العنيف الذي تعرض له.

27.238 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي غزة

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أرض زراعية قرب منطقة الجعفراوي جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد  27.238 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

الاحتلال غارات خان يونس قطاع غزة مستشفى غزة الأوروبى

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل| عروض خليجية لـ«رباعى الأهلى».. وكولر يرفض: «لن يرحل أى لاعب»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»