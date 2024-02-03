الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: المصريون جمّدوا نحو تريليون جنيه لهذا السبب

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مجلس الذهب العالمي يقول إن هناك ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الذهب في مصر في عام 2023 بزيادة 5.5 طن أي 10.7% زيادة عن 2022 حتى وصل إلى 57 طنًا بدلًا من 51.5 في 2022 بسبب الهبوط الكبير الذي حدث في العملة.

وأضاف كمال خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "الـ57 طنًا منها 30.3 طن سبائك وجنيهات ذهب في 2023، وفي عام 2022 كانت 19.2 أي زيادة 57.8%".

وتابع: "المشغولات الذهبية من سلاسل وغوايش انخفضت إلى 26.7 طن بدلًا من 32.3 طن في 2022 أي تراجع بنسبة 17.3%"، مؤكدًا أن هذا يعكس أن الناس تشتري الذهب وتتعامل معه كمخزن للعملة.

كما أشار إلى أن المستهدف من رفع الفائدة لم يحدث، موضحًا أن متوسط كيلو الذهب بـ4 ملايين جنيه وطن الذهب متوسطه 4 مليارات جنيه، أي أن المصريين جمّدوا حوالي تريليون جنيه.

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