السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزراء دفاع التحالف الإسلامى يؤكدون أهمية توحيد إدانة العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين

وزراء الدفاع في التحالف
وزراء الدفاع في التحالف الإسلامي

أكد وزراء الدفاع في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم السبت، أهمية وجود موقف موحد للدول الأعضاء في إدانة العدوان الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره الاجتماع الثاني لوزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض.

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وكان وزيـر الدفـاع السعودي، رئيـس مجلـس وزراء دفـاع دول التحالـف الإسلامـي العسكري لمحاربة الإرهاب، الأميـر خالـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز، افتتح أعمـال الاجتمـاع، الذي عقد تحت شـعار "محاربـة الإرهـاب مسـئولية مشـتركة".

وقال في كلمته: إن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يتطلب موقفًا موحدًا من قِبل الدول الأعضاء في التحالف لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان وفق قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

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فلسطين تحذر من خطر يهدد حياة 1.5 مليون شخص فى غزة

وسبق، وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، من خطر يهدد 1.5 مليون فلسطيني في حال نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته بنقل عملياته إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وغيره من المسئولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء مرحلة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق.

وأضافت أن "قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه".

وتابعت أنه "بالرغم من تزايد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية بشأن الأبعاد الخطيرة المتواصلة لتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في غزة يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم مراوغاتهم لكسب المزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب واستكمال المجازر وجرائم القتل والتدمير والنزوح المتواصل نحو تهجير المواطنين بالقوة".

وزراء الدفاع التحالف الإسلامي الإرهاب العدوان الإسرائيلى الشعب الفلسطيني

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